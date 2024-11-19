Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку

Украинская армия также выпустила по городу пять снарядов Военнослужащие украинской армии сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
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