Петровский парк
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Петровский парк

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Ещё два проекта ЦОДД воплотили в САО на вылетных магистралях

В Москве полным ходом идет работа над тем, чтобы поездки по городу стали предсказуемее. Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) подготовили более 60 проектов по оптимизации движения на ключевых вылетных трассах и прилегающих к ним развязках.

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