Ещё два проекта ЦОДД воплотили в САО на вылетных магистралях

В Москве полным ходом идет работа над тем, чтобы поездки по городу стали предсказуемее. Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) подготовили более 60 проектов по оптимизации движения на ключевых вылетных трассах и прилегающих к ним развязках.