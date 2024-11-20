Появились кадры задержания гражданина ФРГ Гайдука по делу о диверсии

Кадры задержания силовиками гражданина ФРГ Николая Гайдука, подозреваемого в совершении диверсии в Калининграде весной этого года и подготовке аналогичных преступлений, опубликовал в Telegram телеканал RT.
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