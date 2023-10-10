Памятник Марксу и Энгельсу в Петрозаводске имеет еще три копии

Причем два из четырех типовых монумента установлены не в России. На днях знаменитые петрозаводские «Светочи коммунизма» (официальное название), в народе «Рунопевцы» (неофициальное название), а конкретно памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу уехал с улицы Куйбышева на реставрацию.