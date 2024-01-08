Женщину из Абхазии называли живым Снежным человеком. Она жила в лесу пока ее случайно не заметили охотники

В конца XIX века князь Ачба обнаружил в лесу женщину, едва ли не полностью покрытую волосами. Решив поселиться среди людей, Зана стала объектом интереса, при жизни ее считали как настоящий "Снежный человек".
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