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Женщину из Абхазии называли живым Снежным человеком. Она жила в лесу пока ее случайно не заметили охотники

Женщину из Абхазии называли живым Снежным человеком. Она жила в лесу пока ее случайно не заметили охотники

В конца XIX века князь Ачба обнаружил в лесу женщину, едва ли не полностью покрытую волосами. Решив поселиться среди людей, Зана стала объектом интереса, при жизни ее считали как настоящий "Снежный человек".

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Чего только ни бывает....
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12 час.
Бендер Задунайский
Произвела потомков ! Кого только в Абхазии не еб...т .
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12 час.
Элеонора Коган
И что же  ними стало?
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8 час.

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