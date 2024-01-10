В Пулково ускорят досмотр пассажиров бизнес-класса на внутренних рейсах

В аэропорту для них открылся отдельный коридор ускоренного досмотра. В Пулково ускорят предполётный досмотр для пассажиров бизнес-класса и держателей бонусных карт авиакомпаний уровней Gold и Platinum на внутренних рейсах.
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