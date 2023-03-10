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Баттон дебютирует в NASCAR в 2023 году – и планирует участие минимум в трех гонках

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон дебютирует в NASCAR. Баттон выступит на этапе NASCAR Cup Series на «Трассе Америк» в Остине – ранее свое участие в этапе подтвердил Кими Райкконен.

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