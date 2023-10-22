smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аким Воземчук
    Вот же мудила,даже читать не буду,что ни запись то конечный  идиотизм. Запомни иуда, что если Россия один раз дала пи...Вот это поворот. ...
  • Аким Воземчук
    А нельзя уронить  атакующие самолеты? В ответ на угрозу еврейского сиониста из Ликуд в адрес России.Я бы проконсульти...Израиль нанес сем...
  • Вар Фарин
    Ну и что? А вот у автора этой писанины, кличка - долбоёб!Почему у Владимир...

Семеро бойцов ВС РФ выбили из окопов 31 боевика ВСУ

Семеро бойцов ВС РФ выбили из окопов 31 боевика ВСУ

Бойцы Вооруженных сил РФ выбили из окопов украинское подразделение на Авдеевском направлении. Как сообщает «Российская газета» российские солдаты смогли прогнать противника, количество которых четырехкратно превышало наше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх