Тайная доктрина

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Рукопись XVI века, с изображениями оружия, ракет и других летательных аппаратов

Рукопись XVI века, с изображениями оружия, ракет и других летательных аппаратов

https://x-files   Рукопись XVI века, с изображениями оружия, ракет и других летательных аппаратов На самом деле, подобных записей, рукописей и других письменных источников, а также изображений, находили не мало, причем все имеют самый разный возраст.

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