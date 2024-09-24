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Анчелотти о 3:2 с «Алавесом»: «60 минут «Реал» играл хорошо – это вселяет уверенность. Нам надо привыкать к новым правилам, мы получили 4-5 желтых за протесты – нужно этого избегать»

– Я повторю то, что сказал несколько дней назад: подход [судей] изменился, и к этому надо привыкать. Мы получили четыре или пять желтых карточек за протесты, нужно избегать этого, вот и все.

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