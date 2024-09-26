Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Да ты чО? Дешевле, чем в России? А КАКАЯ рыба дешевле? Балтийская килька? Иль что-нить из осетровых?Низкое потреблени...
  • Е Ва
    ну почему никаких вопросов: тогда почему рыба в Финляндии, дешевле чем у нас? что не так? может Олег Самойлов великий...Низкое потреблени...
  • Олег Самойлов
    У меня есть предложение: Е Ва строит СВОЙ траулерный флот, добывает рыбу и прочие морепродукты и продает на российско...Низкое потреблени...

Трамп заявил, что Украины больше не существует: шокирующие заявления на митинге

Трамп заявил, что Украины больше не существует: шокирующие заявления на митинге

Как сообщается  на сайте «Гордона», Трамп утверждает, что Украины «не существует как таковой» и что восстановить разрушенное государство будет «невозможно».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Трамп прав... Украины больше НЕТ. Есть только жЫдо-Бандэрия!!     Мерзкая-премерзкая...
Ответить
9 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Наконец-то на них снизошло просветление . Мы довольны обстоятельству  этому
Ответить
8 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Нацистского гадюшника, который &quot;вскармливал&quot; с 2014 года коллективный запад на территории под названием &quot;украина&quot;, точно больше не будет.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх