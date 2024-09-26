Как сообщается на сайте «Гордона», Трамп утверждает, что Украины «не существует как таковой» и что восстановить разрушенное государство будет «невозможно».
Трамп заявил, что Украины больше не существует: шокирующие заявления на митинге
Комментарии
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лл
лина любимцева
Трамп прав... Украины больше НЕТ. Есть только жЫдо-Бандэрия!! Мерзкая-премерзкая...
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9 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Наконец-то на них снизошло просветление . Мы довольны обстоятельству этому
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8 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Нацистского гадюшника, который "вскармливал" с 2014 года коллективный запад на территории под названием "украина", точно больше не будет.
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4 час.
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