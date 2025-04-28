Он считает, что Владимир Зеленский потерпел фиаско в Курской области, пишет РИА «Новости».«Теперь всем ясно: все заявления, которые делал Зеленский, все обещания, которые он давал, речи, которыми он требовал продолжать сражаться.
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