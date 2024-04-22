За какие подвиги на фронте наградили Солженицына

К Александру Солженицыну с советских времён прочно прикрепилось прозвище «литературный власовец». Однако будущий нобелевский лауреат вместе с миллионами других фронтовиков защищал Советский Союз во время Великой Отечественной войны, за что дважды был представлен к военным наградам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии