За какие подвиги на фронте наградили Солженицына

К Александру Солженицыну с советских времён прочно прикрепилось прозвище «литературный власовец». Однако будущий нобелевский лауреат вместе с миллионами других фронтовиков защищал Советский Союз во время Великой Отечественной войны, за что дважды был представлен к военным наградам.