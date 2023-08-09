Чиновник из новгородского села не реагировал на сигнал из Чёрного Ручья: за это - 5 тыс. руб.

Как сообщила старший помощник прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елена Григорьева, в Демянском районе Новгородской области глава администрации сельского поселения оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.
Как сообщила старший помощник прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елена Григорьева, в Демянском районе Новгородской области глава администрации сельского поселения оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.
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