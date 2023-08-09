Провинция.ру

149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Другов
    Интересно Сколько это стоит????Приговор хозяйке ...
  • Александр Котов
    А есть в России мэры, которые живут на зарплату?Мэр Димитровграда...
  • Виктор Александров
    А пара сотен рублёв не решит проблему? Наверное, рядом с деревом лежит ещё окурок. Обратитесь в управляющую компанию,...Во дворе два меся...

Чиновник из новгородского села не реагировал на сигнал из Чёрного Ручья: за это - 5 тыс. руб.

Чиновник из новгородского села не реагировал на сигнал из Чёрного Ручья: за это - 5 тыс. руб.

Как сообщила старший помощник прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елена Григорьева, в Демянском районе Новгородской области глава администрации сельского поселения оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх