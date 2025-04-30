Россия продолжает развивать Арктический полигон железных дорог в 2025

Развитие железнодорожной сети в Арктике требует оценки экономической целесообразности и принятия решения о строительстве Северного широтного хода (СШХ), что уже в процессе, сообщил вице-премьер и представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
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