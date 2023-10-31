Нетаньяху заявил, что Израиль не пойдёт на прекращение огня

Он отметил, что ЦАХАЛ продолжает уничтожать военный и политический потенциал ХАМАС.фото: t.me/netaniahurus--> Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) продолжает системно уничтожать военный и политический потенциал палестинской группировки ХАМАС.
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