Кошки без чувства вины: 30 фото пушистых разрушителей

Пушистые создания, лишённые каких-либо угрызений совести. Они устраиваются на клавиатуре в самый разгар работы, сталкивают чашки на пол ради эксперимента и игнорируют дорогие когтеточки, предпочитая им обивку автомобильных кресел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Эпоха, которая не...
- Уныние в отключке...
- ГТ Каким был молодой...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым