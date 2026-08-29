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Кошки без чувства вины: 30 фото пушистых разрушителей

Кошки без чувства вины: 30 фото пушистых разрушителей

Пушистые создания, лишённые каких-либо угрызений совести. Они устраиваются на клавиатуре в самый разгар работы, сталкивают чашки на пол ради эксперимента и игнорируют дорогие когтеточки, предпочитая им обивку автомобильных кресел.

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