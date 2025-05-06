Расчеты ПТРК «Корнет» пусками ракет уничтожили подразделения ВСУ в зоне СВО

Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ пусками управляемых ракет уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проводили ротацию, в зоне специальной военной операции.
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