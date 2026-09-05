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Мировое обозрение

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Герои боев первых месяцев Великой Отечественной: летчики, танкисты, моряки

Герои боев первых месяцев Великой Отечественной: летчики, танкисты, моряки

В ночь с 6 на 7 августа 1941 года, когда люфтваффе предприняли очередную попытку прорваться к Москве, в небе над столицей произошло событие, ставшее легендой.

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