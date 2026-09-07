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МЕДИА ТОК

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В селе Ленино-Кокушкино работает мобильный медицинский комплекс

В селе Ленино-Кокушкино работает мобильный медицинский комплекс

Жители Пестречинского района Татарстана могут проверить своё здоровье у сотрудников Городской клинической больницы №7 имени Садыкова.

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