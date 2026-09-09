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Агентурные эпизоды ФСБ и граница публично доказанного

Агентурные эпизоды ФСБ и граница публично доказанного

Утром 3 сентября 2026 года в посёлке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области прозвучало не менее шести выстрелов.

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