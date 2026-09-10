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Царьград

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Биохимик Дивинская раскрыла секрет витамина С в шиповнике

Биохимик Дивинская раскрыла секрет витамина С в шиповнике

Биохимик Анна Дивинская рассказала о высоком содержании витамина С в шиповнике, который в свежем виде может содержать до 650 мг на 100 г.

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