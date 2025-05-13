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ESPN: «Челси» получит право выбора между еврокубками в следующем сезоне

Если «Челси» одержит победу в Лиге конференций и сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов через чемпионат Англии, то получит право выбора между этими двумя турнирами для участия в следующем сезоне, сообщает ESPN, ссылаясь на правила европейских соревнований.

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