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«Армия опасных детей мигрантов больше, чем на СВО»: бессмысленную массу малолеток требуют убрать из России

«Армия опасных детей мигрантов больше, чем на СВО»: бессмысленную массу малолеток требуют убрать из России

БлокнотРУ Шокированное российское общество переваривает первые результаты тестов по русскому языку для детей мигрантов – способен учиться у нас один из десяти.

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Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
И все эти шалопаи живут в России и живут за наш счет!!! А когда они вырастут....это будет уже целая армия убийц..!!!!
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2 час.
ПП
Петр Петрович Канаев
Всех домой вместе с родителями. Им мы не рады.
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36 мин.
Александр Дубков
всех вон
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25 мин.
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