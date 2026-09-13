В поезде, который сегодня ВС РФ ударили дроном на польской границе находился Борис Джонсон — Der Spiegel Также в поезде находились один из ближайших советников Мерца Гюнтер Зауттер, а также советники по вопросам национальной безопасности других европейских стран Донецкая группа новостей.