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Царьград

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Флориан Филиппо обвинил Европу в фейковых новостях о "российской угрозе"

Флориан Филиппо обвинил Европу в фейковых новостях о "российской угрозе"

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил о недоверии европейской элите после инцидента в Литве, где стаю птиц приняли за дрон.

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