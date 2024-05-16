Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Иногда лучше жевать!)

Иногда лучше жевать!)

Лекарство принимать надо ) Ранее - В интернете появилась пародия на рекламные ролики украинских военкоматов.

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