После устранения неисправности ракеты «Союз» корабль «Прогресс МС-35» отправляется к МКС

Грузовой корабль доставит на станцию 2,6 тонны оборудования, топлива, воды и других необходимых запасов Запуск грузового корабля «Прогресс МС-35» к Международной космической станции запланирован на 16 сентября.
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