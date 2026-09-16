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После устранения неисправности ракеты «Союз» корабль «Прогресс МС-35» отправляется к МКС

После устранения неисправности ракеты «Союз» корабль «Прогресс МС-35» отправляется к МКС

Грузовой корабль доставит на станцию 2,6 тонны оборудования, топлива, воды и других необходимых запасов Запуск грузового корабля «Прогресс МС-35» к Международной космической станции запланирован на 16 сентября.

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