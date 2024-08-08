В Ноябрьске нетрезвый водитель стал виновником ДТП

В ночь с 7 на 8 августа на улице Магистральной произошла авария с участием двух иномарок. По данным ГАИ, водитель Kia Rio при повороте налево на регулируемом перекрёстке улиц Магистральной и Высоцкого не уступил дорогу автомобилю Toyota RAV4 , который двигался со встречного направления прямо.
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