В Ноябрьске нетрезвый водитель стал виновником ДТП

В ночь с 7 на 8 августа на улице Магистральной произошла авария с участием двух иномарок. По данным ГАИ, водитель Kia Rio при повороте налево на регулируемом перекрёстке улиц Магистральной и Высоцкого не уступил дорогу автомобилю Toyota RAV4 , который двигался со встречного направления прямо.