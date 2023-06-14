Евродепутаты осудили Россию «за разрушение украинской плотины на Каховской ГЭС»

Депутаты Европарламента на пленарном заседании в Страсбурге в среду, 14 июня, осудили разрушение Россией дамбы Каховской ГЭС и призвали Европейский Союз (ЕС) ввести новые санкции против Москвы, а замороженные средства «олигархов из РФ» передать на восстановление Украины, – сообщают СМИ В коммюнике опубликованном на сайте Европарламента, в частности, говорится: «Депутаты Европарламента осудили последнее военное преступление, совершенное Россией – разрушение украинской плотины в Новой Каховке.