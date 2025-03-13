США не продлили лицензию на энергосделки с российскими банками

Министерство финансов США подтвердило, что лицензия, разрешавшая завершение энергетических транзакций с российскими финансовыми институтами, истекла на этой неделе в соответствии с жесткими санкциями, введенными в последние дни президентства Джо Байдена.
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