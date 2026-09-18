🇷🇺 103-летняя жительница Керчи проголосовала на выборах в Госдуму из дома Одна из самых пожилых жительниц города Елена Купцова исполнила свой гражданский долг и приняла участие в голосовании на дому.
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