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Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан проведено совещание по вопросам организации и проведения праздника Курбан-байрам

Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан проведено совещание по вопросам организации и проведения праздника Курбан-байрам

В Управлении Россельхознадзора по Республике Дагестан состоялась встреча с представителями Муфтията Республики Дагестан и генеральным директором Благотворительного фонда "Инсан", посвященная организации и проведению праздника Курбан-Байрам.

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