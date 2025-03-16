Эксперт рассказал о следующих шагах в диалоге РФ и США

Следующим шагом в диалоге РФ и США должен стать точечный разговор Москвы и Вашингтона о гарантиях, которые будут предоставлены России перед вступлением в силу перемирия на Украине, отметил в беседе с «Известиями» аналитик ВШЭ Тигран Мелоян.