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НСИС: взрывной рост продаж краткосрочных полисов ОСАГО продолжился в 1 полугодии 2026 года

НСИС: взрывной рост продаж краткосрочных полисов ОСАГО продолжился в 1 полугодии 2026 года

Национальная страховая информационная система (НСИС) фиксирует взрывной рост продаж краткосрочных полисов ОСАГО в первом полугодии 2026 года, что повлияло как на общее количество проданных полисов, так и на величину средней премии ОСАГО.

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