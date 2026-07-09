НСИС: взрывной рост продаж краткосрочных полисов ОСАГО продолжился в 1 полугодии 2026 года

Национальная страховая информационная система (НСИС) фиксирует взрывной рост продаж краткосрочных полисов ОСАГО в первом полугодии 2026 года, что повлияло как на общее количество проданных полисов, так и на величину средней премии ОСАГО.
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