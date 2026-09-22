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Русский Днепропетровск

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Горят заводы, порты, пароходы. 30 мощных ракет атаковали «военку» Украины

Горят заводы, порты, пароходы. 30 мощных ракет атаковали «военку» Украины

Дмитрий Невзоров 22 сентября 2026 г., 14:48   Удары возмездия накрыли большую часть Украины. Взрывы всю ночь гремели в Киевской, Николаевской, Одесской, ….

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