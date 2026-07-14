Элла Алибекова вручила 400 школьникам Осетии свидетельства экскурсоводов

В Северной Осетии 400 школьников впервые получили профессию "Ассистент экскурсовода (гида)". Проект, стартовавший в сентябре 2025 года, дал возможность изучать историю и географию региона, экскурсионные основы и завоевать новую профессию.
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