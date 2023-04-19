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Георгиев впервые провел полный матч в плей-офф НХЛ, отразив 27 из 30 бросков «Сиэтла»

«Колорадо» уступил «Кракену» (1:3) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1).  Георгиев, ставший игроком «Эвеланш» в прошлом году, впервые вышел на матч плей-офф в старте.

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