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Жители Латвии поразили знанием русской классики

Жители Латвии поразили знанием русской классики

Доктор исторических наук и руководитель магистерской программы по коммуникационным наукам Латвийского университета Вита Зельче в эфире программы «Пресс-клуб» на телеканале TV24 заявила, что писатели Александр Пушкин и Антон Чехов пользуются в Латвии большей узнаваемостью, чем многие латвийские деятели культуры.

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