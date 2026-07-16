Жители Латвии поразили знанием русской классики

Доктор исторических наук и руководитель магистерской программы по коммуникационным наукам Латвийского университета Вита Зельче в эфире программы «Пресс-клуб» на телеканале TV24 заявила, что писатели Александр Пушкин и Антон Чехов пользуются в Латвии большей узнаваемостью, чем многие латвийские деятели культуры.