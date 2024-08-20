Разведка США обвинила иранских хакеров во взломе кампаний Трампа, Байдена и Харрис

Представители разведслужб США обвинили иранских хакеров во взломе предвыборных кампаний кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, действующего американского лидера Джо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис, баллотирующейся от Демократической партии.
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