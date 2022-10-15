Военное обозрение

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Военкоры с передовой: Видны улучшения нашей тактики, но есть нюансы

Военкоры с передовой: Видны улучшения нашей тактики, но есть нюансы

Хорошие новости в части ведения боевых действий продолжают поступать из зоны спецоперации. И речь не только о наконец-то начавшемся регулярном уничтожении объектов критической инфраструктуры в тылу противника.

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