Военкоры с передовой: Видны улучшения нашей тактики, но есть нюансы

Хорошие новости в части ведения боевых действий продолжают поступать из зоны спецоперации. И речь не только о наконец-то начавшемся регулярном уничтожении объектов критической инфраструктуры в тылу противника.
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