Лавров ответил Рубио фразой «пацан сказал — пацан сделал» о договоренностях по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон модифицировал подход к достигнутым на саммите Аляски договоренностям по украинскому урегулированию.
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