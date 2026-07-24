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Лавров ответил Рубио фразой «пацан сказал — пацан сделал» о договоренностях по Украине

Лавров ответил Рубио фразой «пацан сказал — пацан сделал» о договоренностях по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон модифицировал подход к достигнутым на саммите Аляски договоренностям по украинскому урегулированию.

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