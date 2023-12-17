Спрос на временных работников подскочил в 2-3 раза

Количество заказов на платформах временной занятости в России увеличилось в 2,5 раза за год, говорится в исследовании цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Основная доля (до 50%) исполнителей — это мужчины и женщины до 25 лет, сказано там.
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