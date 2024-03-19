Многодетным очередникам на получение участков в ЯНАО напомнили о перерегистрации

Многодетные семьи ямальцев, которые стоят в очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, до 1 апреля должны пройти перерегистрацию, сообщили администрации Губкинского.
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