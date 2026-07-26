"Подарок Сталина": Путин напомнил об истории Западной Украины

Президент России сделал жесткое историческое напоминание Киеву.На встрече с моряками ВМФ Владимир Путин заявил, что западные регионы Украины — это лишь щедрый презент советского вождя, который им не удастся сохранить за собой.
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