Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 558 подписчиков

"Подарок Сталина": Путин напомнил об истории Западной Украины

"Подарок Сталина": Путин напомнил об истории Западной Украины

Президент России сделал жесткое историческое напоминание Киеву.На встрече с моряками ВМФ Владимир Путин заявил, что западные регионы Украины — это лишь щедрый презент советского вождя, который им не удастся сохранить за собой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии