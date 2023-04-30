«Эдмонтон» вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ, выбив «Лос-Анджелес». Соперник – «Вегас»

«Ойлерс» второй год подряд прошли «Лос-Анджелес» в первом раунде (4-2, 5:4 в шестом матче). Во втором раунде канадский клуб встретится с «Вегасом», ранее выигравшим серию у «Виннипега» (4-1).
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