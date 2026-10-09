Поздравление генерального директора Государственной корпорации «Ростех» с 90-летием Уралвагонзавода

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Уважаемые коллеги, дорогие друзья! В этом году Уралвагонзавод отмечает свой 90-летний юбилей! Поздравляю вас с этой знаменательной датой! История завода началась в 1936 году и тесно связана с историей нашей Родины.