Поздравление генерального директора Государственной корпорации «Ростех» с 90-летием Уралвагонзавода

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Уважаемые коллеги, дорогие друзья! В этом году Уралвагонзавод отмечает свой 90-летний юбилей! Поздравляю вас с этой знаменательной датой! История завода началась в 1936 году и тесно связана с историей нашей Родины.
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