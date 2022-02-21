Вашингтон благословляет Киев на резню

Запад готов закрыть глаза на военные преступления Украины, если она перевешает дончан быстро Дмитрий Родионов На фото: позиции украинских военных возле города Попасная в Луганской области (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Алексей Албу Андрей Милюк Константин Долгов Запад мог бы закрыть глаза на военное вторжение Украины в Донбасс, — заявил представитель контролируемой Киевом части Донецкой области в трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны Сергей Гармаш.