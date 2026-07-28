Кот против собаки: битва за резиденцию премьера Британии отменяется

Кот Ларри, главный мышелов резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, обрадовался новости о том, что собака нового премьера Великобритании Энди Бернема не будет переезжать в резиденцию в Лондоне и останется в Манчестере, и согласился с тем, что он и пёс точно бы не поладили.