11 ноября народный календарь чествует Аврамия Овчара и Анастасию Овечницу. Уже понятно, что героями дня будут пастухи, которым покровительствуют и Аврамий и Анастасия.
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11 ноября народный календарь чествует Аврамия Овчара и Анастасию Овечницу. Уже понятно, что героями дня будут пастухи, которым покровительствуют и Аврамий и Анастасия.